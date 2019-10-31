Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

Lenta.ru11:39

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ru09:00

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новости08:40

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском08:33

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАСС08:49

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБК09:46

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известия08:40
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Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 10:50
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА

«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.
Sports.ru 18:18
Игры

Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы

Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
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Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны

Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
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Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Политика

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент

Британская палата общин утвердила дату 12 декабря, когда пройдут досрочные парламентские выборы.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Экономика

Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru 13:42
Происшествия

В Екатеринбурге отец травмировал двухлетнего сына, защитившего мать

66.ru 07:15
Космос

NASA поделилось планами лунных миссий

Ридус 29 октября в 16:17
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 12:57
Армия и оружие

В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР

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Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Коммерсантъ 18:27
Футбол

Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Бомбардир.ру 11:23
Гаджеты

Представлен «неубиваемый» смартфон CAT S52

Семейство "неубиваемых" смартфонов от компании CAT пополнилось моделью CAT S52, которая при всей своей высокой защищенности получилась весьма стильной и компактной.
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Общество

«Формула-1» показала болиды 2021 года с учетом изменений в регламенте

Представители «Формулы-1» на пресс-конференции в Остине продемонстрировали изменения в дизайне болида к 2021 году.
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Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике

На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
RuNews24.ru 05:28
Происшествия

Проверку организовали по факту исчезновения четырех рыбаков в Приморье

В Приморском крае следователи организовали проверку по факту пропажи четырех рыбаков, которые вышли в море.
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Общество

Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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В Липецкой области девочка-подросток заказала своему 22-летнему парню убийство собственного отца и его сожительницы.
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Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

РБК 10:04
Общество

Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года

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Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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