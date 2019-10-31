Экономика
ИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Общество
В Москве пропала румынская певица INNA
Московская полиция разыскивает румынскую певицу Елену Апостоляну, выступающую под сценическим псевдонимом INNA.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Спорт
Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Армия и оружие
США поменяют калибр из-за России
Политика
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
Общество
В Волгоградской области введут налог для самозанятых
Напомним, с начала 2019 года налоговый эксперимент заработал в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» в Кубке России
В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
Футбол
Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Общество
В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова
В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.
Технологии
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Авто
Что станет с аэродинамикой машин в 2021 году
Гоночный мир в ожидании: 31 октября должен быть опубликован регламент чемпионата мира 2021 года, призванный произвести достаточно радикальные преобразования в Формуле 1. Пока конкретики не так уж много, но известны общие направления реформ, в частности, примерно понятна логика создателей нового технического регламента и цели, которые они преследовали.
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
Происшествия
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».