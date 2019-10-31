Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Спорт Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Политика В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».

Транспорт Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.

Общество В Волгоградской области введут налог для самозанятых Напомним, с начала 2019 года налоговый эксперимент заработал в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Футбол «Спартак» победил «Ростов» в Кубке России В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.

Армия и оружие ИГ подтвердило гибель аль-Багдади Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Общество В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Авто Что станет с аэродинамикой машин в 2021 году Гоночный мир в ожидании: 31 октября должен быть опубликован регламент чемпионата мира 2021 года, призванный произвести достаточно радикальные преобразования в Формуле 1. Пока конкретики не так уж много, но известны общие направления реформ, в частности, примерно понятна логика создателей нового технического регламента и цели, которые они преследовали.