Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

Lenta.ru11:39

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новости08:40

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известия08:40

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском08:33

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАСС08:49

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБК09:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ru09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Транспорт

До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог

News.ru 14:17
Общество

В Москве пропала румынская певица INNA

Московская полиция разыскивает румынскую певицу Елену Апостоляну, выступающую под сценическим псевдонимом INNA.
Комсомольская правда 17:43
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Спорт

Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru 15:17
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Шоу-бизнес

Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию

Суть событий 12:14
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика

Депутат расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

РЕН ТВ 13:04
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос вчера в 06:27
Армия и оружие

США поменяют калибр из-за России

Lenta.ru 17:13
Политика

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Русская Планета 08:38
Политика

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Транспорт

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости 15:39
Общество

В Волгоградской области введут налог для самозанятых

Напомним, с начала 2019 года налоговый эксперимент заработал в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Волжский.ру 01:40
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.
Свободная Пресса 14:34
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Армия и оружие

Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Общество

Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Футбол

Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию

РБК 29 октября в 08:02
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Общество

В ООН призвали прекратить расследование против дипломата Краснощёкова

В ООН призвали немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая при нападении косовской полиции, и провести расследование в отношении нападавших, передаёт Интерфакс.
RT на русском 17:26
Технологии

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 13:18
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о минировании злоумышленника

Известия 17:11
Авто

Что станет с аэродинамикой машин в 2021 году

Гоночный мир в ожидании: 31 октября должен быть опубликован регламент чемпионата мира 2021 года, призванный произвести достаточно радикальные преобразования в Формуле 1. Пока конкретики не так уж много, но известны общие направления реформ, в частности, примерно понятна логика создателей нового технического регламента и цели, которые они преследовали.
F1news.ru вчера в 10:55
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное