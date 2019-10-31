Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:00

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известиявчера в 08:40

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новостивчера в 08:40

Греф назвал хорошими перспективы для ипотеки в России

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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

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РБКвчера в 09:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33
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В Нарьян-Маре жители несут цветы к детсаду, где произошло убийство

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