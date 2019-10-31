Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

Lenta.ru11:39

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ru09:00

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБК09:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском08:33

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАСС08:49

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известия08:40

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новости08:40
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Актуальные Новости 04:22
Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
РБК 05:42
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
Армия и оружие

Асад заявил об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью местным телеканалам, что Дамаск никак не контактировал с американскими институтами по вопросу ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади.
Московский Комсомолец 15:38
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика

Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС

Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
РИА Новости 12:22
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Общество

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Футбол

Джикия назвал закономерной победу над «Ростовом» в Кубке России

"Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России против "Ростова" показал свой футбол и заслуженно победил, считает капитан московского клуба Георгий Джикия.
РИА Новости 16:00
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM 11:09
Наука

Цвет птичьих яиц в холодном климате зависит от терморегуляции

МедиаПоток 29 октября в 04:36
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Футбол

Ибрагимович заявил о возвращении в Испанию

РБК 29 октября в 08:02
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Общество

ООН потребовала прекратить расследование против сотрудников в Косово

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:00
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Актриса Раиса Рязанова отмечает юбилей

В четверг юбилей отмечает, пожалуй, самая народная артистка России.
ТВ Центр 04:56
Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года

Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews 04:17
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Гаджеты

Ускоритель ZOTAC Gaming GeForce GTX 1660 Super AMP получил разгон

Компания ZOTAC анонсировала графический ускоритель Gaming GeForce GTX 1660 Super AMP, рассчитанный на установку в игровые настольные системы среднего уровня.
3DNews 29 октября в 10:02
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр вчера в 14:38
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

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Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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