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Общество Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс». 7

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Авто Выдача автокредитов в России упала на 81% Москва, 8 мая 2020, 11:38 — REGNUM В апреле 2020 года количество выданных автокредитов в РФ оказалось на 81% ниже, чем в апреле 2019 года (как в количестве, так и в рублях). 11

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Общество В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса. 79

Экономика Назван самый обедневший человек мира Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. 71

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Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 57

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