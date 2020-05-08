Финансы
КоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Комментарии
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Общество
Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
Происшествия
Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области
Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 06 мая в 08:15
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Авто
Выдача автокредитов в России упала на 81%
Москва, 8 мая 2020, 11:38 — REGNUM В апреле 2020 года количество выданных автокредитов в РФ оказалось на 81% ниже, чем в апреле 2019 года (как в количестве, так и в рублях).
REGNUM 04:38
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
Общество
В Кемерово издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, который позволяет увольнять инфицированных коронавирусом сотрудников.
Территория новостей 12:03
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни, объясняя, почему не носит обручальное кольцо.
Пятый канал вчера в 19:34
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Экономика
Минтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»
Ранее в четверг сообщалось, что "Уральские авиалинии" пожаловались на проблемы с кредитованием в российских банках.
Интерфакс 10:50
Политика
Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
Трамп не считает, что Китай преднамеренно распространил коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в преднамеренное распространение Китаем коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:11
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США провели учения около границ России
Стратегические сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области.
News.ru 06 мая в 14:35
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Культура
Брайан Крэнстон и Аарон Пол готовы сыграть в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»
Исполнители главных ролей в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнившие роли Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, обсудили возможность появления своих персонажей в шестом сезоне сериала «Лучше звоните Солу», который является спин-оффом и приквелом «Во все тяжкие».
Popcornnews.ru 05:00
Футбол
Бывший спортивный директор «Партизана»: «Локомотив» нужен Николичу, болельщикам нужно смириться
Бывший спортивный директор «Партизана» Ивица Илиев рассказал о работе с тренером Марко Николичем, который в ближайшее время должен возглавить «Локомотив» вместо Юрия Семина.
Спорт день за днем 10:38