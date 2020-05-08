Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РИА Новости04:56

Сбербанк впервые с января снизил ставки базовых вкладов в рублях

Forbes07:19

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ06:28

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РБК10:55

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ04:48

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру05:12
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После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
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Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу.
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Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

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В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома

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Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»

Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
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Политика

Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
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Названа приблизительная стоимость плат на чипсете AMD B550

Информацию о стоимости плат на чипсете AMD B550 распространяют австралийские специалисты, однако достоверной ее назвать пока нельзя.
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Рыболовлев не планирует продавать «Монако»

Напомним, что Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.
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Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
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Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
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ГИБДД опровергла сообщения о штрафах за отсутствие видеорегистраторов

ГИБДД официально опровергла сообщения некоторых блогеров о том, что видеорегистраторы скоро станут обязательными во всех автомобилях, а за их отсутствие будут штрафовать.
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Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
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По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
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Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
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