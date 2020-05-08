Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.

Политика Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решающем вкладе Советского Союза в «достижение Победы над общим врагом». 63

Общество В Курской области продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона. 18

Общество Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 1K

Общество Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным "Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу. 115

Единоборства Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины». 8

Происшествия В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома. 14

Общество Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо» Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство. 54

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 15

Гаджеты Названа приблизительная стоимость плат на чипсете AMD B550 Информацию о стоимости плат на чипсете AMD B550 распространяют австралийские специалисты, однако достоверной ее назвать пока нельзя. 3

Футбол Рыболовлев не планирует продавать «Монако» Напомним, что Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. 2,3K

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Общество ГИБДД опровергла сообщения о штрафах за отсутствие видеорегистраторов ГИБДД официально опровергла сообщения некоторых блогеров о том, что видеорегистраторы скоро станут обязательными во всех автомобилях, а за их отсутствие будут штрафовать.

Политика Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.

Экономика В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года. 2

Общество В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС В Москве с 12 мая более нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 3

Хоккей Представлена символическая сборная РФ по хоккею всех времен Представлена символическая сборная РФ всех времен. В нее вошли российские и советские игроки, участвовавшие на чемпионатах мира по хоккею.