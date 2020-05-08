Финансы
КоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Комментарии
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Всего в регионе выявлено 1830 носителей коронавируса, в том числе сто детей. 595 пациентов выздоровели и выписаны.
REGNUM 04:12
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество
Российский аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины.
Известия 04:25
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens вчера в 08:55
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости 07 мая в 16:15
Политика
Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы
Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.
SM News 05:29
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Здоровье
ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме.
Коммерсантъ 04:12
Политика
В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы
Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
Общество
80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области
По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета вчера в 09:02
Политика
Путин: Все планы по развитию армии и флота будут выполнены
Российская газета 05:37
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
Политика
Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы
News.ru 04:35
Общество
На медиаэкранах Москвы транслируют шествие «Бессмертный полк онлайн»
Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице и на Новом Арбате, передают корреспонденты РИА Новости.
РИА Новости 04:14
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Шоу-бизнес
Наталия Орейро спела на русском «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Мурманский вестник 04:45
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
По словам Зеленского, первый колокол памяти будет установлен в Луганской области, где в 1942 году началось освобождение Украины.
ТАСС 05:17
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости вчера в 10:52