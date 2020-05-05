Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ06:28

Сбербанк «обрадовал» понижением ставок по вкладам

Росбалт05:58

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

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Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ04:48

Сбербанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

News.ru05:29

Банки снова стали снижать ставки по вкладам в рублях

Сергиевские Куранты05 мая в 06:03
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Комментарии

Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
104
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Авто

Самыми преданными автолюбителями оказались владельцы Lada

Автоновости дня 06:33
Общество

В Москве с 12 мая вводится масочный режим

В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
RT на русском вчера в 08:25
3K
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл

Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
19
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
429
Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
22
Общество

Названа причина приостановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
179
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
27
Здоровье

В свердловском госпитале ветеранов медики заразились коронавирусом

Несколько медицинских работников свердловского областного госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом.
Политсовет 05:52
9
Футбол

Из-за кризиса клубы РПЛ лишились доходов размером в 6 млрд рублей

Как стало известно СМИ, клубы Тинькофф-РПЛ лишились доходов размером в 6 миллиардов рублей.
Нева Спорт 05:38
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
14
Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
1K
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
146
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
42
Общество

В Ростовской области скончались четыре человека с коронавирусом

В Ростовской области количество жертв коронавирусной инфекции достигло 16 человек.
Российская газета 06:32
33
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлевается до 31 мая, сообщила в пятницу глава региона Наталья Комарова.
РИА Новости 06:24
4
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
4
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna.
REGNUM 05:53
180
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
458
Общество

В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома

Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
7
Политика

СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
1
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
2,6K
Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
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Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
128
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Футбол

Самедов: никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей жизни

RT на русском 03:39
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