Финансы
КоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
РИА ОмскИнформ08 мая в 04:46
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Комментарии
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
Футбол
Герхардт получил травму за пять дней до возобновления бундеслиги
Полузащитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт получил травму за пять дней до возобновления чемпионата Германии, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
РИА Новости 01:38
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Экономика
Минск достиг понимания с Москвой по корректировке кредита на БелАЭС
Минск обсуждает с Москвой корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС, понимание с российской стороны есть, документы пока проходят согласование, заявил в понедельник замглавы Минэнерго Белоруссии Михаил Михадюк.
РИА Новости 06:37
Общество
«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных
Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Общество
Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Известия вчера в 12:25
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Здоровье
В Ухане выявили пять случаев заражения коронавирусом за сутки
Пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки зарегистрированы в китайском Ухане.
Московский Комсомолец вчера в 21:30
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом.
Коммерсантъ 06:27
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Политика
В Москве отреагировали на обвинение россиянина в доставке яда в Чехию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 07:08
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Общество
В Еврокомиссии призвали страны ЕС готовиться к возможной второй волне коронавируса
По словам представителя ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса.
ТАСС 06:16
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Происшествия
Полиция предупредила воронежцев о новой схеме мошенничества
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Обозреватель Врн 03:57
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году
Следующие длинные выходные ждут россиян в июне месяце. Они будут связаны с празднованием Дня России.
ФедералПресс вчера в 09:00
Происшествия
150 человек устроили вечеринку в Зеленограде
Около 150 человек устроили импровизированную вечеринку возле торгового центра в Зеленограде.
Известия 06:07
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала медали бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович показала медали своей бабушки, санитарки в годы Великой Отечественной войны.
Sputnik Армения 09 мая в 10:46
Общество
В кабмине РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом
Курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма могут открыться для внутреннего туризма летом при условии тренда на снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс 06:54
Здоровье
Только предварительная запись. И клиенты ждут на улице
4. Ограничить численность персонала, находящегося в помещениях организации, сотрудниками, которые непосредственно оказывают парикмахерские и косметические услуги клиентам, а также лицом, ответственным за оплату услуг и проведение противоэпидемических (дезинфекционных) мероприятий.
IvanovoNews 06:25
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:08
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Происшествия
ВМС Ирана во время учений по ошибке выпустили ракету по своему судну
Коммерсантъ вчера в 19:18