Финансы
КоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
РИА ОмскИнформ08 мая в 04:46
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Комментарии
Кино
Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II
Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет навредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
Общество
В Тюменской области продлили режим самоизоляции
Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Тюменской области продлен до конца мая.
ИА Красная Весна 05:20
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
Общество
В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государством
Комсомольская правда вчера в 20:02
Происшествия
Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге
Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:17
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Общество
В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
По данным на 10 мая, в России за сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Происшествия
В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM вчера в 03:11
Общество
Уже больше, чем в Италии: за сутки в России коронавирус выявили у 11 656 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
45.ru 03:35
Общество
Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Общество
220 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в России
Суточный прирост по стране составил более 5,5%. 11 мая Россия обогнала по числу инфицированных Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.).
Live24 04:31
Происшествия
СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва 09 мая в 14:18
Общество
Китай готовится к распродаже госдолга США
Китай готовится к распродаже госдолга США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:27
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru 09 мая в 05:59
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
Общество
В России выявлено 11012 случаев коронавируса
На территории России за прошедшие сутки выявлено 11012 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заразившихся за 100 дней с момента начала пандемии на территории Российской Федерации достигло 209688 человек.
Avia.pro вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая
С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
Здоровье
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Избербаш-инфо 03:59
Экономика
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Наука
В США придумали, как не зависеть от редкоземельных элементов из Китая
По словам Линды, в традиционных способах получения редкоземельных элементов высокой очистки используются двухфазные механизмы извлечения жидкостей, для которых требуются тысячи смесителей-отстойников последовательно или параллельно и образуются большие количества токсичных отходов.
Популярная механика вчера в 23:55
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ 09 мая в 21:05
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10