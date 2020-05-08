Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.

Общество В Тюменской области продлили режим самоизоляции Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Тюменской области продлен до конца мая. 15

Происшествия Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 41

Общество В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом По данным на 10 мая, в России за сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Общество 220 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в России Суточный прирост по стране составил более 5,5%. 11 мая Россия обогнала по числу инфицированных Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.).

Здоровье Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии. 451

Происшествия Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. 133

Общество В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. 140

Общество В России выявлено 11012 случаев коронавируса На территории России за прошедшие сутки выявлено 11012 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заразившихся за 100 дней с момента начала пандемии на территории Российской Федерации достигло 209688 человек.

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 298

Общество Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ. 90

Экономика Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта. 326

Здоровье Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 711

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 837

Наука В США придумали, как не зависеть от редкоземельных элементов из Китая По словам Линды, в традиционных способах получения редкоземельных элементов высокой очистки используются двухфазные механизмы извлечения жидкостей, для которых требуются тысячи смесителей-отстойников последовательно или параллельно и образуются большие количества токсичных отходов.

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