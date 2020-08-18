«Сбербанк» понизил ставки по вкладам в рублях
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"Сбербанк" с августа 2020 года понизил процентные ставки по рублёвым вкладам.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
организации.
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