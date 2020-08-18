Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
FinNews.ru
FinNews.ru

«Сбербанк» понизил ставки по вкладам в рублях

"Сбербанк" с августа 2020 года понизил процентные ставки по рублёвым вкладам.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известиявчера в 09:55
Подробнее о событии
РБК

Вклад в банке против биткоина. Как сохранить свои деньги

РБКвчера в 11:05
ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 08:05
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфаксвчера в 04:14
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газетавчера в 05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 04:42
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМвчера в 07:30
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 05:51

В России рекордно подешевели кредиты

В июле в России был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов, при этом их полная стоимость так же оказалась беспрецедентно низкой, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Lenta.ru02:32
10

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

В письме говорится, что сейчас «Роснефть» располагает 13 газовыми заправками и расширению их сети мешает отсутствие в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома».
РБК03:41
1