Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
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Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
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Манчестер Сити — Ливерпуль 2:0 (1-й тайм)
Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Евро-футбол.ру 14:07
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
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Тульский «Арсенал» провёл первую тренировку без Черевченко
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Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
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22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
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Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
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Максим Галкин поинтересовался у народной артистки, разговаривала ли она со светом в конце тоннеля, когда была в коме.
Территория новостей 10:47
Авто
Lincoln прекращает производство седана Continental
Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
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Берн включил Россию в список эпидемиологически неблагополучных стран
Федеральное управление здравоохранения (ФУЗ) Швейцарии включила в список стран и территорий, которые представляют риск с точки зрения эпидемиологической ситуации, Россию.
Известия 14:34
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На Кубани за сутки выявили 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом
В Краснодарском крае, по данным на 30 июня, за сутки коронавирус диагностирован у 60 новых пациентов.
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Супервайзер отдела визуальных разработок Marvel Studios Ян Джойнер поделился в своем Instagram ранним концепт-артом образа царя огненных демонов Суртура из фильма Тайки Вайтити «Тор: Рагнарёк».
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Алонсо может начать выступать за «Рено» в 2020 году
Испанский гонщик Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1 уже в 2020 году. В услугах испанца заинтересован "Рено".
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Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
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Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
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Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
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Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Общество
BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования
Журналисты BBC сообщили о неучтенных в итоговых протоколах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию бюллетенях – они вынесли их с участков, но в протоколе это не отражено.
Интерфакс 15:28