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Энергетика Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal. 212

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Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 14