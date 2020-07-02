Экономика
Банки.руСбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Политика
США назвали ужасными российские «Посейдон» и «Буревестник»
Океанская многоцелевая система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» должна быть включена в новый договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Чиновник Минобрнауки и бизнесмен задержаны из-за хищения 40 млн рублей
Бизнесмен и чиновник Министерства науки и высшего образования России задержаны по подозрению в хищении 40 млн рублей.
Известия 11:18
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
Американский производитель представил совершенно новый 720-сильный Dodge Durango SRT Hellcat: самый мощный внедорожник на планете.
32CARS.ru 06:38
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Политика
ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
Общество
В Ростовской области откроют детские сады, пляжи и бассейны
Ростов-на-Дону, 3 июля 2020, 18:23 — REGNUM В Ростовской области в полном объёме возобновят работу детские сады и откроются пляжи.
REGNUM 11:23
Общество
В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности
В регионе продолжит действовать масочный режим. С 8 июля в общественном транспорте будет запрещено находится без маски.
Муксун.fm 11:51
Экономика
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.
КП - Донецк 09:04
Происшествия
Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения
Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.
ТАСС 11:23
Технологии
Центр Атлантического океана не теплеет, а охлаждается
В результате с каждым годом океан охлаждается.
Evo-rus.com 09:55
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Общество
Супруга Зеленского излечилась от коронавируса
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела после коронавирусной инфекции COVID-19 и выписалась из больницы.
Газета.Ru 11:33
Энергетика
Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти
Эр-Рияд, 3 июля 2020, 14:19 — REGNUM Саудовская Аравия предъявила Анголе и Нигерии ультиматум с требованием сократить объем добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
REGNUM 07:19
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал архивное видео свадебной церемонии с Королевой
Актер и бодибилдер Сергей Глушко (более известный как Тарзан) на своей странице в Instagram опубликовал архивную видеозапись свадебной церемонии с певицей Наташей Королевой.
Вечерняя Москва 09:29
Наука
Препарат от ВИЧ прошел первую фазу клинических испытаний
Новый препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний с успехом. Лекарство оставалось в крови на протяжении полугода.
ToDay News Ufa 10:22
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Общество
В Воронежской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Согласно документу, режим самоизоляции и других ограничений в Воронежской области продлен до 7 июля включительно.
МонаВиста 11:08
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Общество
Воробьёв рассказал, как в Подмосковье дополнили льготную ипотеку
Красногорск, 3 июля 2020, 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье.
REGNUM 11:34