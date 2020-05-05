Финансы

Банки.руБанки.руСбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк с 8 мая понизил ставки по вкладам в рублях.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ06:28

Сбербанк «обрадовал» понижением ставок по вкладам

Росбалт05:58

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости04:56

Сбербанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

News.ru05:29

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ04:48

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру05:12

Банки снова стали снижать ставки по вкладам в рублях

Сергиевские Куранты05 мая в 06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 07:14, Ашберн

Комментарии

Политика

«Северный поток-2» расколет Европу, считают в Польше

"Северный поток-2" расколет Европу, считают в Польше. Заявление сделал эксперт Камиль Зайончковский в интервью Polskie Radio.
Piter.tv 05:16
21
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
458
Здоровье

В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов

В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
4
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
14
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
395
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,5K
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
456
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
48
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
42
Наука

Создана новая полная 3D-карта мозга мыши

Предыдущие версии атласа были 3D-картами с более низким разрешением, в то время как разрешение новой карты достаточно высокое, чтобы можно было точно определять местоположение отдельных клеток.
Научная Россия 05:53
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
58
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
28
Армия и оружие

СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США

Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
6
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
463
Наука

Климат не влияет на распространение коронавируса

Исследователи отметили, что единственный фактор, замедляющий распространение вируса нового типа — карантинные меры.
NewInform 04:58
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
196
Технологии

Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года

Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека.
Lenta.ru вчера в 21:13
51
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
156
Общество

Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
5
Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
82
Технологии

Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress

С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло.
NewInform 03:21
12
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,5K
Общество

Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август

Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, заявили ТАСС в пятницу в ведомстве.
ТАСС 07:13
Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
7
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:43
1,2K
Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый двигатель 1.5

Новый седан Mercedes-Benz CLS 260 будет доступен только с задним приводом и 9-ступенчатым «автоматом».
32CARS.ru вчера в 14:23
2
Армия и оружие

Американский военный корабль направился к берегам Венесуэлы

Судно «USNS Watkins» с боеприпасами и вооружением направилось к берегам Венесуэлы, об этом сообщают независимые эксперты, следящие за обстановкой на море.
ИнфоСМИ 06:47
4
Политика

СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
2
Здоровье

На Урале ужесточат проверки самоизоляции граждан и ношения масок

Власти на Урале ужесточат проверки того, как граждане соблюдают самоизоляцию и масочный режим.
URA.Ru 05:59
Игры

Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews 06:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное