Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
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По рублевому вкладу "Пополняй" максимальная ставка составляет 3,09%, а по вкладу в рублях "Управляй" - 2,56%. Кроме того Сбербанк представил новый сезонный вид рублевого вклада - "Встречай осень", по которому ставка может достигать 4% при условии внесения не менее 50 тыс. рублей на срок 1-2 года.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
организации.
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