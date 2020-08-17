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Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

По рублевому вкладу "Пополняй" максимальная ставка составляет 3,09%, а по вкладу в рублях "Управляй" - 2,56%. Кроме того Сбербанк представил новый сезонный вид рублевого вклада - "Встречай осень", по которому ставка может достигать 4% при условии внесения не менее 50 тыс. рублей на срок 1-2 года.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известиявчера в 09:55
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ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 08:05
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газетавчера в 05:07
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 05:51
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 04:42
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМвчера в 07:30
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфаксвчера в 04:14

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

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Российская газетавчера в 05:57
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Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.comвчера в 06:10
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