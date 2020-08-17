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Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

По рублевому вкладу "Пополняй" максимальная ставка составляет 3,09%, а по вкладу в рублях "Управляй" - 2,56%. Кроме того Сбербанк представил новый сезонный вид рублевого вклада - "Встречай осень", по которому ставка может достигать 4% при условии внесения не менее 50 тыс. рублей на срок 1-2 года.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известиявчера в 09:55
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с валютными вкладами

RT на русскомвчера в 11:32
ТАСС

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 08:05
ПРАЙМ

Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

ПРАЙМвчера в 07:30
Российская газета

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газетавчера в 05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ruвчера в 04:42
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 05:51
Интерфакс

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Интерфаксвчера в 04:14

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ruвчера в 07:39
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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Минздрав сообщил, что дети являются активными распространителями коронавируса

Как отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, то, что дети в целом переносят заболевание коронавирусом в более легкой форме, чем взрослые, получило подтверждение уже давно.
Primpress.ruвчера в 04:05