Финансы
Капитал страныСбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
По рублевому вкладу "Пополняй" максимальная ставка составляет 3,09%, а по вкладу в рублях "Управляй" - 2,56%. Кроме того Сбербанк представил новый сезонный вид рублевого вклада - "Встречай осень", по которому ставка может достигать 4% при условии внесения не менее 50 тыс. рублей на срок 1-2 года.
Читать в источнике
Оценить319
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
МонаВиста 16 августа в 06:19
Политика
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке, сообщает белорусский портал tut.by.
РИА Новости 02:02
Общество
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов в Народный совет, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 21:27
Футбол
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия вчера в 11:43
Общество
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Российская газета вчера в 07:40
Футбол
Трансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержден
По информации с официальной страницы в Twitter Марино Салдана, в российский футбольный клуб ЦСКА переходит Бруно Фукс, играющий на позиции защитника.
CT news вчера в 01:55
Армия и оружие
Разработчик рассказал о подлодке П-750Б «Сервал»
Разработчик морского бюро машиностроения "Малахит" в Петербурге Владимир Дорофеев рассказал о подлодке П-750Б "Сервал".
Piter.tv 00:38
Футбол
«ПСЖ» победит «РБ Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов 18 августа
Полуфинальный матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» - «ПСЖ» начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru вчера в 04:05
Происшествия
Женщина очнулась в морге под Курском
Врачи в городе Горшечный под Курском признали пожилую пациентку мертвой после проведения операции на кишечнике и отправили ее в морг.
Газета.Ru вчера в 14:43
Общество
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ 00:29
Экономика
Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
RT на русском вчера в 14:18
Общество
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Благовещенск, 18 августа 2020, 09:04 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заразился коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:04
Политика
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
"В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", - уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, "носят по существу предположительный характер".
Газета.Ru 01:24
Политика
Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед работниками Минского автомобильного завода (МАЗ), заявил, что следующий глава государства не сможет долго продержаться на своем посту.
РБК вчера в 18:25
Футбол
«Краснодар» проведет первый домашний матч нового сезона РПЛ
Во вторник, 18 августа, стартует третий тур нового сезона Российской премьер-лиги.
Югополис 01:23
Общество
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря
Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости 00:58
Происшествия
В Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии
В Цхинвале неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором находился министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев.
Вести.Ru вчера в 18:35
Политика
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.
Известия вчера в 22:59
Экономика
«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании.
РБК 00:05
Политика
Тихановская предложила себя в качестве национального лидера Белоруссии
Невские Новости вчера в 03:40
Политика
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 02:41
Политика
Зарубежная недвижимость остается без движения
Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъ 16 августа в 18:13
Политика
Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
Протесты могут сделать из Белоруссии «санитарный кордон» против России, заявил 17 августа президент республики Александр Лукашенко.
Известия вчера в 21:49
Общество
Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке
«Экологический туризм, национальный проект "Туризм" — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке»,— сказал господин Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 01:36
Политика
В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений
2 августа помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США рассчитывают подписать соглашение с Россией, ограничивающее все ядерное вооружение.
Известия 00:39
Политика
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Газета.Ru вчера в 08:47
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 01:04
Гаджеты
Кристалл процессора Intel Tiger Lake крупным планом
Анонс процессоров Intel Tiger Lake-U намечен на 2 сентября.
iXBT.com 01:38