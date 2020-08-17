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Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

По рублевому вкладу "Пополняй" максимальная ставка составляет 3,09%, а по вкладу в рублях "Управляй" - 2,56%. Кроме того Сбербанк представил новый сезонный вид рублевого вклада - "Встречай осень", по которому ставка может достигать 4% при условии внесения не менее 50 тыс. рублей на срок 1-2 года.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, опустив в среднем максимальные ставки на 0,23–0,3 процентных пункта (п.п.), следует из информации на сайте
 организации.
Известия09:55
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ТАСС

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Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

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Сбербанк снизил ставки по вкладам

Российская газета05:07
URA.Ru

Сбербанк понизил ставки по вкладам

URA.Ru04:42
Коммерсантъ

Сбербанк снизил ставки по вкладам

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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

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