Общество
КоммерсантъСбербанк посадил искусственный интеллект
ИИ будут обучать осужденные Сбербанк договорился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о совместной работе над искусственным интеллектом (ИИ). Пилотный проект предполагает, что осужденные будут заниматься обучением ИИ правильно различать изображения.
Читать в источнике
Оценить
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Религия
РПЦ разработала меры профилактики коронавируса в храмах
Русская православная церковь (РПЦ) на фоне развития ситуации с коронавирусом рекомендовала настоятелям подворий и игуменам монастырей Московской патриархии регулярно дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и иконы.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Общество
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.
Политика
ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Автоспорт
Руководство Формулы-1 обратилось к болельщикам в связи с коронавирусом
Гендиректор Формулы-1 Чейз Кэри написал открытое письмо к фанатам в связи с отменой и переносом соревнований из-за вспышки коронавируса.
Политика
Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Авто
Фотошпионы засняли новый кроссовер Volkswagen Tarek
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый компактный паркетник Tarek, который должен стать глобальной моделью и будет продаваться также в России.
Здоровье
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Гаджеты
Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями
Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Общество
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.
Спорт
Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА
Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Общество
В США начались испытания вакцины против коронавируса
16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.