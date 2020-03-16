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Гаджеты Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.

Общество Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.