ИИ будут обучать осужденные Сбербанк договорился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о совместной работе над искусственным интеллектом (ИИ). Пилотный проект предполагает, что осужденные будут заниматься обучением ИИ правильно различать изображения.

с чего всё началось

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