Общество
КоммерсантъСбербанк посадил искусственный интеллект
Аналогичный проект стартовал год назад в Финляндии — там заключенные обучают компьютер выбирать нужный контекст из схожих фрагментов. Сбербанк 4 марта собирался торжественно подписать соглашение с Федеральной службой исполнения наказаний.
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с чего всё началось
ИИ будут обучать осужденные Сбербанк договорился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о совместной работе над искусственным интеллектом (ИИ). Пилотный проект предполагает, что осужденные будут заниматься обучением ИИ правильно различать изображения.Коммерсантъвчера в 14:22
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Общество
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Технологии
Ульяновские генетики разработали тест для диагностики коронавируса
Сложность диагностики заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, состоит в том, что его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права россиян
Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Экономика
ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса
Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Число заразившихся превысило 180 тыс. человек во всем мире Ученые из новосибирского "Вектора" начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Общество
Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
Шоу-бизнес
39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз
О третьей беременности Маргариты Симоньян стало известно в марте 2019 года.
Футбол
Нападающий «Динамо» (Киев): «ситуация с коронавирусом кому-то выгодна»
Форвард «Динамо» (Киев) Фран Соль высказался о пандемии коронавируса. Слова футболиста передаёт «Динамо Киев от Шурика».
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Экономика
Объем рынка телерекламы в 2019 году сократился на 6%
В целом объем рынка рекламы в медиа в 2019 году составил 493,8 млрд руб (рост 5%), а рынка маркетинговых услуг — 121,2 млрд (рост 5%).
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Политика
Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа
Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
Технологии
Запущена обновленная «Публичная кадастровая карта»
Кадастровая палата России совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», сообщает пресс-служба организации.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Происшествия
В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.