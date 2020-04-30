С января по 31 марта 2020 года Сбербанк потратил на рекламу и маркетинг порядка 1,1 млрд рублей. Такие данные содержатся в промежуточной консолидированной финансовой отчетности. За аналогичный период 2019 года компания потратила около 900 млн рублей.

Сбербанк потратил с начала 2020 года более 1 млрд рублей на рекламу и маркетинг

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 369

Кино Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса» Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм. 19

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Армия и оружие Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.

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Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 123