Экономика

Sostav.ruSostav.ruСбербанк потратил с начала 2020 года более 1 млрд рублей на рекламу и маркетинг

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С января по 31 марта 2020 года Сбербанк потратил на рекламу и маркетинг порядка 1,1 млрд рублей. Такие данные содержатся в промежуточной консолидированной финансовой отчетности. За аналогичный период 2019 года компания потратила около 900 млн рублей.
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Сбербанк потратил с начала 2020 года более 1 млрд рублей на рекламу и маркетинг

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Adindex.ru30 апреля в 05:15
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