Экономика
Sostav.ruСбербанк потратил с начала 2020 года более 1 млрд рублей на рекламу и маркетинг
С января по 31 марта 2020 года Сбербанк потратил на рекламу и маркетинг порядка 1,1 млрд рублей. Такие данные содержатся в промежуточной консолидированной финансовой отчетности. За аналогичный период 2019 года компания потратила около 900 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк потратил с начала 2020 года более 1 млрд рублей на рекламу и маркетинг
Sostav.ru30 апреля в 10:10
Сбербанк увеличил затраты на маркетинг и рекламу почти на четверть в первом квартале
Adindex.ru30 апреля в 05:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Происшествия
В Тульской области нарушителей режима пропусков отправили в обсервацию
Накануне днем на трассе "Дон" в Тульской области был обнаружен микроавтобус, который пытался въехать на территорию региона, минуя контрольный пост.
Тульские новости вчера в 01:40
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции москвич напал на полицейского
В Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции.
Lenta.ru 08:41
Кино
Disney снимет киноадаптацию «Геркулеса»
Диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года будет переснят как игровой кинофильм.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:59
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Армия и оружие
SANA: ВВС западной коалиции вторглись в воздушное пространство Сирии
Как сообщило агентство SANA, авиация ВВС стран западной коалиции вторглась в пятницу в воздушное пространство на северо-востоке Сирии.
Военное дело вчера в 05:02
Армия и оружие
Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ
Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза вчера в 08:10
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Музыка
Queen спели «You Are The Champions» про врачей
ИА InterMedia 01:17
Общество
В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой
Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело 06:32
Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
Кино
Дату выхода «Джона Уика 4» перенесли на год
Студия Lionsgate перенесла премьеру картины Джон Уик 4, назначив релиз на 27 мая 2022 года.
NewInform 03:56
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
Против резкого снятия ограничений из-за коронавируса выступил Минздрав
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью «Интерфаксу», что введенные российскими властями ограничительные меры из-за распространения коронавируса по стране после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Live24 06:53
Футбол
Софийский ЦСКА расстался с экс-спартаковцем Денисом Давыдовым
Нападающий из России Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА, сообщил в четверг сайт "СА-Футбольное агентство".
ProstoProSport 30 апреля в 14:00
Авто
В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
На сайте государственных закупок появился заказ на приобретение нескольких дорогостоящих иномарок.
Car.ru 04:55
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Общество
Коронавирусом заразились около 2% москвичей
Интерфакс 05:17
Экономика
Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59