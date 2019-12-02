Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт". Вклад "Новогодний бонус" действует для всех клиентов банка с 2 декабря по 15 января 2020 года.
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

РИА Новостивчера в 12:40

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях

RT на русскомвчера в 11:47

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года

РБКвчера в 10:18

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ведомостивчера в 06:42

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Российская газетавчера в 06:02

Сбербанк представил два новых временных вклада

Rambler News Serviceвчера в 05:41

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Интерфаксвчера в 05:21
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ТАСС 16:04
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В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

Вести.Ru 14:23
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Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
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У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
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Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска

Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Амурская правда вчера в 20:05
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Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

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ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме

РИА Новости 05:10
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Трамп рассчитывает поладить с Россией

О желании поладить с Россией заявил 3 декабря на саммите НАТО американский президент Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
REGNUM 12:49
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Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
РБК 12:50
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Коммерсантъ 16:12
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru вчера в 04:25
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Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Трампу

Global Look Press Комитет по разведке палаты представителей США принял доклад по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу.
РЕН ТВ 18:58
Футбол

Самая красивая болельщица 18-го тура РПЛ, фото, опрос

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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
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Tata Altroz полностью рассекретили

Появилась информация о серийной версии хетчбэка Tata Altroz.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM вчера в 04:34
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

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Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Росбалт 30 ноября в 22:01
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 29 ноября в 19:01
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
News.ru 01 декабря в 00:39
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК 17:04
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

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СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка на Камчатке

РИА Новости 20:23
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Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru 01 декабря в 22:50
Кино

Кадры со съемок «Аватара 2» появились в сети

Кадр со съемочной площадки создатели культового фильма опубликовали на официальном Twitter-аккаунте.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:01
Культура

Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Россия – Культура 03:10
Происшествия

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Lenta.ru 08:15
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