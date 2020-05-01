Финансы
МонаВистаСбербанк на 6 рублей повысил прогноз курса доллара к концу 2020 года
По итогам 2020 года курс доллара составит порядка 70,7 рублей. Такой прогноз дал Сбербанк, соответствующая публикация размещена на сайте финансовой организации. Таким образом, Сбербанк повысил курс доллара США более чем на 6 рублей.
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Наука
Исследование показало, что каждое сердцебиение влияет на наше восприятие мира
Исследователи из Института когнитивных и мозговых исследований Макса Планка считают, что наука имеет мало сведений о том, как сердцебиение связано с организмом в целом и как оно влияет на головной мозг.
Экология Регионов вчера в 05:27
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
В московском метро начнут продавать медицинские маски
Со следующей недели в московском метро начнут продавать защитные маски.
ТВ Центр вчера в 09:49
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Футбол
«Болонья» объявила о возобновлении тренировок
Ранее сообщалось, что «Сассуоло» станет первым клубом Серии А, который возобновит тренировки.
RT на русском вчера в 14:57
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
США намерены создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года
Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.
ТАСС вчера в 23:44
Здоровье
Ввести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ
Мораторий на аборты предложили ввести на время пандемии члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости вчера в 21:56
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия вчера в 08:52
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит вчера в 09:47
Энергетика
Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости 01 мая в 10:11
Здоровье
Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане
Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.
Lenta.ru вчера в 15:07
Общество
Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 01:31
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 01 мая в 05:58
Финансы
Доллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.
ТАСС 30 апреля в 17:51
Политика
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о выстрелах в пост охраны ДМЗ с территории КНДР
"Несколько выстрелов, произведенных из Северной Кореи, попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщает в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Интерфакс 00:03
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых больных коронавирусом
Кузбасские власти сообщили, в каких городах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом.
ВашГород.ру 00:54
Общество
В МЧС посоветовали промывать нос, глаза и горло после посещения улицы
Как сообщает ТАСС, прежде всего в ведомстве советуют промывать горло, глаза и нос под теплой водой на протяжении 20 минут с помощью мыла.
Невские Новости вчера в 20:47
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 05:38
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посоветовала Аршавину заниматься своими детьми
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что при этом методы воспитания, которых придерживаются Плющенко и Рудковская, ранее не раз подвергались критике и вызывали громкие скандалы.
Uznayvse.ru вчера в 08:01
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53