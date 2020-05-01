Финансы
РБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
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Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
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Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году
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Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
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Кометы, кратеры и астероиды: ТОП крымских астрономических открытий
Крымского астронома внесут в Книгу рекордов Гиннесса >> А они вертятся В тридцатые годы XX века советский астроном Григорий Шайн и российско-американский астроном Отто Струве в Симеизской обсерватории сделали открытие, которое сыграло большую роль в понимании физики и эволюции звезд.
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Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
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Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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66 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
По информации оперштаба на субботу, 2 мая за минувшие сутки в Республике Татарстан зафиксировано еще 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
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Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
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Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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Энергетика
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 09:30
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Экономика
ТПП предложила снизить до 18% НДС для торговых центров
Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает снизить ставку НДС для торговых центров до 18%, сообщил «РИА Новости» председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Александр Каньшин.
Коммерсантъ 04:52
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
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Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 09:15