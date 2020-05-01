Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

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Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

ФАН05:12

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

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Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь

Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Стало известно, когда в брянских школах закончится учебный год

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Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
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Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
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Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске

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Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
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