Финансы
РБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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