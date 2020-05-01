Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Piter.tv11:50

Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Пятый каналвчера в 07:38

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

РБК30 апреля в 11:58

Сбербанк спрогнозировал рост курса доллара к концу года

ИА Красная Веснавчера в 00:24

Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году

АБН01 мая в 15:37

Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара более чем на 6 рублей

НТВ30 апреля в 12:43

Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

ФАНвчера в 05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:39, Ашберн

Комментарии

Религия

Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
36
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
470
Здоровье

США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
Forbes вчера в 06:18
21
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, почему шоу «Ещё не вечер» пропало из эфира

Поклонники Елены Степаненко, которая только недавно запустила новое шоу "Ещё не вечер" на телеканале "Россия 1", заметили, что передача перестала выходить в эфир.
Pravda.Ru 06:24
4
Политика

Россия выставила США счет за гуманитарную помощь

Российские власти потребовали от США более 600 тысяч долларов за средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, которые доставили 1 апреля в Нью-Йорк в рамках гуманитарной помощи.
Территория новостей 07:50
9
Игры

Sony нашла ответственного за утечки по The Last of Us: Part II

Игромания.ру 01 мая в 13:16
3
Здоровье

Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по коронавирусу

3 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
Алтайская правда 07:53
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
517
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
748
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
1,8K
Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
78
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
420
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
427
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
342
Армия и оружие

На границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка

Ореанда-Новости 01:08
104
Кино

Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»

Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости вчера в 02:23
Общество

Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
143
Общество

В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона

Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.
RT на русском 11:43
185
Авто

В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
149
Шоу-бизнес

Жена Виторгана показала подросших дочек

Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актёра Эммануила Виторгана, призналась, что их маленькие дочки — мечта всей её жизни.
News.ru 05:52
7
Армия и оружие

Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию

Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16
1
Общество

Валуев объяснил, почему перестал общаться с Виталием Кличко

РИА Новости 07:30
Игры

Авторы Elite Dangerous работают над стратегией во вселенной Warhammer

Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса

Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:01
533
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

Российская газета 06:39
251
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Общество

Ученые обнаружили природное средство от похмелья

ToDay News Ufa вчера в 00:53
107
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

RT на русском 06:18
2K
Политика

Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное