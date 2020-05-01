Финансы
РБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Футбол
Бывший прокурор Итальянской федерации футбола намекнул на возможные махинации в пользу «Ювентуса»
Бывший прокурор Итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро вспомнил скандальный матч между «Интером» и «Ювентусом» (2:3), состоявшийся ещё в апреле 2018 года.
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Ветеран из Петербурга собрала более 300 тысяч рублей в помощь врачам
98-летняя Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 300 тысяч рублей для медицинского персонала Петербурга, который заразился КОВИД, а также семьям скончавшихся от вируса врачей.
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Три района Волгоградской области устояли от коронавируса
Новые случаи выявлены также в Городищенском, Еланском, Иловлинском, Кумылженском, Ленинском и Чернышковском районах.
Волгоградская правда 07:07
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
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Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
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Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
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В продаже появился аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7
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ГЛАС.RU вчера в 01:55
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса
Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:32
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В Кремле не исключили корректировку нацпроектов на фоне пандемии
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Парламентская газета 07:27
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Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Футбол
Власти Италии разрешили клубам проводить тренировки на базах
Недавно стало известно, что некоторые регионы Италии дали добро на возобновление тренировок, поэтому правительство страны решило, что будет справедливо, если данная мера будет действовать по всей стране.
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Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
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Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Футбол
Матерацци раскрыл содержание скандальной фразы Зидану в финале ЧМ-2006
Бывший защитник миланского "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци раскрыл содержание скандальной фразы, адресованной французскому хавбеку Зинедину Зидану в финале чемпионата мира 2006 года.
Газета.Ru 08:47
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Ученые выяснили, в каких галактиках может быть жизнь
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Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
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В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом
За сутки, по сообщению оперштаба, в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко
В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у сотрудников и пациентов городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко, написал глава города Александр Беглов во "ВКонтакте".
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Virgin Galactic впервые испытала новый космолет
Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom вчера в 04:21
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В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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