Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2K

Политика Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства. 179

Армия и оружие Брянцам напомнили о подвиге санитаров В рамках подготовки публикуются многие интересные документы, которые выглядят по особенному сквозь призму дня сегодняшнего.

Политика Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. 945

Общество В Москве за сутки выздоровели 608 пациентов Накануне вечером в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что в городе за сутки скончались еще 37 пациентов с новой инфекцией. 148

Киберспорт Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 40

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,3K

Культура Скончался актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», скончался в возрасте 56 лет. 4

Здоровье В Минздраве рассказали, как снять напряжение во время самоизоляции Спортивные упражнения благотворно влияют на самочувствие, помогают снять напряжение и тревогу, которые могут возникнуть у людей, находящихся на самоизоляции, заявил главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе, 2 мая сообщает ТАСС.

Наука Найдено природное средство от похмелья Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. 65

Футбол 15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону» 1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".

Общество Москва удвоила число тестирований на коронавирус Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. 22

Авто Toyota создала автомобиль для перевозки больных коронавирусом Компания Toyota специально для Японии создала автомобили, который займутся транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.