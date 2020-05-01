Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

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ФАНвчера в 05:12

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НТВ30 апреля в 12:43

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ИА Красная Веснавчера в 00:24

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Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

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Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Венгер: «Месси останется в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

Кажется, даже Месси знает, что пока не победит на мундиале, то будет жить в тени Марадоны.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

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Правительство изменило временные правила регистрации безработных

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