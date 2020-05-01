Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.

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Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 869

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Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 88

Гаджеты AMD продолжает захватывать рынок. Её премиальные процессоры продаются лучше конкурентов во многих ведущих мировых онлайн-магазинах Во время конференции, посвящённой результатам очередного финансового отчёта компании, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что процессоры компании сейчас занимают более 50% в продажах премиальных CPU во многих ведущих мировых онлайн-магазинах.

Политика Джо Байден отверг обвинения в сексуальном насилии Бывший вице-президент Джо Байден в пятницу впервые публично опроверг обвинения бывшей сотрудницы в том, что в свою бытность сенатором он изнасиловал ее. 7

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2,1K

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Здоровье АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. 4

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 6

Общество В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен. 21

Общество В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. 2,1K

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 369