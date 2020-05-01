Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

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ИА Красная Весна00:24

Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году

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Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

ФАН05:12

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

РБК30 апреля в 11:58
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:47, Ашберн

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Количество слухов о грядущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5 неуклонно растёт.
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Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ

«Саакашвили может войти в Национальный совет реформ»,— сказали источники издания.
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В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
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