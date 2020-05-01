Финансы
РБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Комментарии
Общество
Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности
В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
Общество
В указе губернатора появилась дата окончания самоизоляции в Прикамье
В указ главы Пермского края Дмитрия Махонина о введении в регионе режима самоизоляции были внесены изменения.
Рифей-Пермь 06:01
Происшествия
Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества в связи с инцидентом, который произошел в селе Мушевани Болнисского района (край Квемо-Картли) во время госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 06:11
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Lenta.ru вчера в 21:10
Общество
Ученые нашли природное средство против похмелья
ToDay News Ufa 00:53
Игры
Слух: PlayStation 5 позволит попробовать любую игру без скачивания на саму консоль
Количество слухов о грядущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5 неуклонно растёт.
3DNews вчера в 08:56
Политика
Саакашвили прочат должность в украинском Национальном совете реформ
«Саакашвили может войти в Национальный совет реформ»,— сказали источники издания.
Коммерсантъ 30 апреля в 10:28
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Гаджеты
AMD продолжает захватывать рынок. Её премиальные процессоры продаются лучше конкурентов во многих ведущих мировых онлайн-магазинах
Во время конференции, посвящённой результатам очередного финансового отчёта компании, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что процессоры компании сейчас занимают более 50% в продажах премиальных CPU во многих ведущих мировых онлайн-магазинах.
iXBT.com 06:27
Политика
Джо Байден отверг обвинения в сексуальном насилии
Бывший вице-президент Джо Байден в пятницу впервые публично опроверг обвинения бывшей сотрудницы в том, что в свою бытность сенатором он изнасиловал ее.
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции москвич напал на полицейского
В Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции.
Lenta.ru 08:41
Здоровье
АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
РИА Новости 07:43
Политика
Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29