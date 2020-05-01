Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Сбербанк прогнозирует укрепление доллара в 20202 году

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Новости кризиса 2 мая: России придется влезть в долги, страна может лишиться фитнеса, но будет спасать Африку

URA.Ru00:26

Сбербанк спрогнозировал рост курса доллара к концу года

ИА Красная Весна00:24

Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

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Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году

АБНвчера в 15:37

Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара более чем на 6 рублей

НТВ30 апреля в 12:43

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

РБК30 апреля в 11:58
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:38, Ашберн

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Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите.
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Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
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Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

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К 75-летнию Великой Победы Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы о взятии Берлина.
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ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии

Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
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Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Вчера поздним вечером в шоу у Ивана Урганта побывал известный российский актер Константин Хабенский.
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
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Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
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Доктор Мясников напомнил о вирусе, убивающем миллион человек в год

Главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников напомнил о вирусе, который убивает миллион человек в год.
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На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

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Объяснен резкий рост числа заражений в России

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Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

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В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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