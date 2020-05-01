Финансы
РБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Еще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус
По информации оперштаба на 11:00, пятницы, 1 мая на территории Кузбасса за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 02:39
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Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
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По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Какие нововведения ожидают россиян в мае
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RT на русском вчера в 16:01
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Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
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РИА Новости 05:34
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
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Хоккей
Скабелка стал главным тренером «Локомотива»
Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости 06:37
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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В Пермском крае выявлено 32 случая заражения коронавирусом
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Рифей-Пермь 05:17
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АвтоВАЗ объявил майские скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» объявил, что в мае на автомобили LADA будут действовать скидки.
Профиль 07:06
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
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Происшествия
Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК
Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
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Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
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Вечерняя Москва вчера в 00:20
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Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество
В Москве умер раввин Зиновий Коган
Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
ТАСС 06:14
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Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Curiosity, 2749-2750 день: Подготовка к бурению в «Глазго»
Сегодня команда MSL запланировала начальные работы для подготовки к миссии на буровой площадке "Глазго".
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В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе
«Администрация проинформировала о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — заявил источник газеты.
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Сотрудники полиции будут контролировать ношение масок в Подмосковье
Штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей, следить за выполнением требования будут сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД.
ТАСС 07:01
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Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
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RT на русском 30 апреля в 15:35
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24