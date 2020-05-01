Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

ФАН05:12

Новости кризиса 2 мая: России придется влезть в долги, страна может лишиться фитнеса, но будет спасать Африку

URA.Ru00:26

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

РБК30 апреля в 11:58

Сбербанк прогнозирует укрепление доллара в 20202 году

Gazeta.SPbвчера в 16:49

Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году

АБНвчера в 15:37

Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара более чем на 6 рублей

НТВ30 апреля в 12:43

Сбербанк спрогнозировал рост курса доллара к концу года

ИА Красная Весна00:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:17, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Еще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус

По информации оперштаба на 11:00, пятницы, 1 мая на территории Кузбасса за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 02:39
24
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Общество

Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции

В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
1,1K
Общество

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
725
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,1K
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
29
Экономика

Какие нововведения ожидают россиян в мае

В мае в силу вступает ряд нормативных документов, касающихся разных сфер жизни россиян.
RT на русском вчера в 16:01
2
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
1K
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
20
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
220
Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
312
Хоккей

Скабелка стал главным тренером «Локомотива»

Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости 06:37
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
347
Происшествия

В Пермском крае выявлено 32 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Пермском крае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три случая посмертно.
Рифей-Пермь 05:17
20
Авто

АвтоВАЗ объявил майские скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» объявил, что в мае на автомобили LADA будут действовать скидки.
Профиль 07:06
16
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
468
Происшествия

Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК

Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС вчера в 16:06
113
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
2,7K
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество

В Москве умер раввин Зиновий Коган

Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
ТАСС 06:14
2
Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

Коммерсантъ вчера в 22:13
287
Космос

Curiosity, 2749-2750 день: Подготовка к бурению в «Глазго»

Сегодня команда MSL запланировала начальные работы для подготовки к миссии на буровой площадке "Глазго".
AstroNews.ru 06:26
Общество

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
18
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе

«Администрация проинформировала о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», — заявил источник газеты.
REGNUM вчера в 19:44
23
Общество

Сотрудники полиции будут контролировать ношение масок в Подмосковье

Штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей, следить за выполнением требования будут сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД.
ТАСС 07:01
Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
24
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
653
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное