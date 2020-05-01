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Политика Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. 416

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Армия и оружие Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе. 15

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