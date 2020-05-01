Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Сбербанк назвал прогнозируемый курс доллара к концу 2020 года

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Новости кризиса 2 мая: России придется влезть в долги, страна может лишиться фитнеса, но будет спасать Африку

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Сбербанк спрогнозировал рост курса доллара к концу года

ИА Красная Весна00:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:39, Ашберн

Комментарии

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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
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Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в России с европейским сценарием

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в России развивается по сценарию Европы, а не Китая.
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Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

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Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе.
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За сутки в России выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
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Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количества для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
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Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в России

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Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сможешь угадать игру по скриншоту? А если она вышла в 1998?

Вы находитесь в блоге Smallgames, автор которого очень любит инди-игры.
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Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
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На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

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