Финансы
РБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
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Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба.
РИА Новости 04:12
Общество
Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Общество
В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом
Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в России с европейским сценарием
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в России развивается по сценарию Европы, а не Китая.
RT на русском 06:05
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Как рассказывает пилот самолета F-22 Raptor Бретт Мейр, все участвующие в перехвате пилоты находятся в постоянном контакте со своим непосредственным начальством и командованием NORAD, а также соблюдают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности всех самолетов в небе.
NewInform 04:38
Общество
За сутки в России выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 04:35
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количества для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в России
Москва, 2 мая 2020, 13:31 — REGNUM На сегодняшний день на аппаратах искусственной вентиляции лёгких в России находятся от 1 тысячи до 1,3 тысячи пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
REGNUM 06:31
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Космос
Curiosity, 2749-2750 день: Подготовка к бурению в «Глазго»
Сегодня команда MSL запланировала начальные работы для подготовки к миссии на буровой площадке "Глазго".
AstroNews.ru 06:26
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Кино
Сможешь угадать игру по скриншоту? А если она вышла в 1998?
Вы находитесь в блоге Smallgames, автор которого очень любит инди-игры.
Cyber.sports.ru 29 апреля в 12:57
Общество
В Красноярске на карантин закрыли общежитие
В сообщении на сайте мэрии указано, что дом располагается в Красноярске, на улице Краснопресненской, 31.
ГЛАС.RU 06:04
Общество
Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45
Общество
Москва вдвое увеличила число тестирований на коронавирус
Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25