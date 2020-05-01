Финансы

РБКРБКСбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно. Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50–55 в 2021–2022 годах.
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Сбербанк прогнозирует укрепление доллара в 20202 году

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НТВвчера в 12:43

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В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

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Байден отверг обвинения в изнасиловании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 1 мая отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании, совершенном, по ее словам, 27 лет назад.
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Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

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В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

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В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

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