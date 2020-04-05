Коронавирус
Российская газетаСбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
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Общество
Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
Общество
В Свердловской области расширили список организаций, которым разрешено работать во время карантина
По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в период режима самоизоляции.
Общество
В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом
В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти
Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Энергетика
Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти
Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Происшествия
11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске
По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Авто
Появились первые живые фото Lada Largus FL
В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
Правительство 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий
Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается - секретариат Белоусова.
Здоровье
В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Общество
Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой
Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой. Самым важным делом было признано общение с семьёй.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Футбол
«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты
"Ливерпуль" принял решение отправить часть сотрудников в отпуск из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Общество
Дистанционный учебный процесс в Крыму стартует с 6 апреля
Школьники приступят к урокам после весенних каникул уже с 6 апреля. Учиться они будут дистанционно.
Общество
В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».