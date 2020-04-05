Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
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Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

РИА Новости02:52

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

РБК04:21

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Российская газета03:36

В Сбербанке разъяснили, кому дадут кредитные каникулы

URA.Ru03:33

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

Интерфакс03:07

Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Банки.ру03:05

Сбербанк рассказал о дополнительных условиях предоставления кредитных каникул

Ведомости04:25
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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
РЕН ТВ 03:58
Общество

В Свердловской области расширили список организаций, которым разрешено работать во время карантина

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в период режима самоизоляции.
URA.Ru 04:30
Общество

В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Интерфакс 03:44
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль 03 апреля в 15:33
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:02
Общество

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ленобласти

Санкт-Петербург, 5 апреля 2020, 11:20 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано еще 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:20
Общество

В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 03:17
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Энергетика

Путин сообщил о готовности сократить добычу нефти

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу нефти, однако при условии аналогичных действий стран – участниц соглашения ОПЕК+ и Соединенных Штатов Америки.
Правда УрФО 03 апреля в 13:06
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Российская газета 01:18
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Авто

Появились первые живые фото Lada Largus FL

В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Автоновости дня 02:55
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Правительство 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается - секретариат Белоусова.
ТАСС 04:27
Здоровье

В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Новый День 02:46
Общество

Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой. Самым важным делом было признано общение с семьёй.
News.ru 03:43
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
Футбол

«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты

"Ливерпуль" принял решение отправить часть сотрудников в отпуск из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru вчера в 12:37
Общество

Дистанционный учебный процесс в Крыму стартует с 6 апреля

Школьники приступят к урокам после весенних каникул уже с 6 апреля. Учиться они будут дистанционно.
Крым 24 04:07
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
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