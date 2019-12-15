Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес

Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbesвчера в 02:11

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

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Новый «Полицейский с Рублевки» стал лидером российского проката

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Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
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Учёные: Определённая техника дыхания поможет похудеть и бросить курить

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Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова

ProKazan.ru 07:32
Экономика

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова, Crocus International, на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
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Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
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Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
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Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Коммерсантъ вчера в 07:10
Футбол

Ефремов покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта

РИА Новости 08:02
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Экономика

Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
РБК вчера в 08:13
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
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Здоровье

Башкирские власти проведут проверку после жалоб на нехватку педиатров

Министерство здравоохранения Башкирии проверит информацию о жалобах врачей республиканской детской клинической больницы на нехватку кадров, лекарств и затянувшийся ремонт.
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Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
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Общество

У жены Бориса Ротенберга нашли два американских дома

Журналисты узнали, как именно Карина Ротенберг связана с Америкой, почему ее разыскивают местные шерифы и страховые агентства и сколько особняков Ротенбергов пустуют на территории США.
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Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала политику НАТО в отношении России

НАТО нужно перестать антагонизировать Россию и представлять страну в ложном свете, заявила РИА Новости бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

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Спутник научился искать и оценивать выбросы метана на Земле

Космический спутник Земли во время глобальной съемки поверхности впервые обнаружил и измерил утечку метана.
Ридус вчера в 18:18
Общество

Роскомнадзор не будет блокировать «Матч ТВ» и Twitch из-за показа АПЛ

«Матч ТВ» и сервис Twitch удалили связанный с АПЛ контент, права на который отстаивает Rambler, поэтому Роскомнадзор не будет ограничивать к ним доступ.
Бомбардир.ру 08:20
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
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