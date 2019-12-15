Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес

Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

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URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

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Компания Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Ко всему, Apple в Mac Pro установила самую медленную память, построенную на чипах Micron.
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