Экономика
REGNUMСбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес
Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомостивчера в 16:04
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