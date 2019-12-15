Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес

Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомости15 декабря в 16:04

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

ТАССвчера в 02:42

Сбербанк предложил клиентам старше 25 лет кредитовать малый бизнес

Forbesвчера в 02:11

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ru15 декабря в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъ15 декабря в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ru15 декабря в 19:19

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу

CNewsвчера в 02:06

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомости15 декабря в 16:04
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
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В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе

Новые участки разведения сил в Донбассе будут согласованы в ближайшие недели или месяцы, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
РИА Новости 09:36
Политика

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru 10:03
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Три российских фильма претендуют на «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
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Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
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Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
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Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

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В чемпионате России может появиться плей-офф

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

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Культура

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

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Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

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Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Мировые сборы «Холодного сердца — 2» превысили миллиард долларов

Сборы анимационного фильма «Холодное сердце — 2» перевалили за миллиард долларов.
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Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Российский певец Сергей Лазарев подтвердил, что обоих детей ему родила суррогатная мать.
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Особенная дочь Зейналовой вышла на сцену

Счастливая мама — телеведущая Светлана Зейналова — поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram.
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Армия и оружие

Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

Сотрудник Нацгвардии Украины погиб, подорвавшись на минно-взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 15 декабря в 06:35
Биатлон

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами

Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
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