Экономика

РБКРБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая. Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
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с чего всё началось

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

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Стали известны возможные новые нормы закона об аренде торгцентров

РИА Новости10:09

Эксперт: от 70% до 90% собственников ТЦ предоставляют арендаторам существенные скидки

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Эхо Москвывчера в 20:05

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ruвчера в 20:04

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомостивчера в 17:06
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Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

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Политика

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Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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