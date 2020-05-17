Экономика

РБКРБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая. Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
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с чего всё началось

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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Ведомостивчера в 17:06

Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

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Общество

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Общество

Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня

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По информации оперштаба на воскресенье, 17 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки еще у 40 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Самые недооцененные города России назвал Forbes

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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

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АвтоВАЗ может выпустить новую модель

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