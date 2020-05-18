Экономика
РБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сбербанк участвует в обсуждении поправок к законопроекту и официально предоставил свои предложения, заявил Бессонов. В частности, банк предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям малого и среднего бизнеса.РБК08:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Футбол
«Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды из "Крыльев Советов" в январе. Красно-белые воспользовались правом выкупа контракта футболиста.
Bobsoccer 09:58
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна
На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 13:13
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Космос
Раскрыта тайна лавоподобных потоков на Марсе
Ин-спейс.ру 11:00
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
Стандартную двухместную кабину УАЗа 3303 заменили на двухрядную пятиместную.
Motor 12:52
Здоровье
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам
В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
PenzaNews 09:20
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
Игры
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Технологии
Samsung создаёт умное окно
ITZine.ru 10:57
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Экономика
Цены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США
Мировые цены на золото установили рекорд на фоне негативных прогнозов вокруг экономики США, следует из данных торгов на бирже Comex.
Компания 05:32
Футбол
У второго футболиста в РПЛ выявлен коронавирус
У футболиста казанского "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус. Это уже второй случай среди футболистов РПЛ.
Российская газета 08:28
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
CyberSport.ru 10:26
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Консультации с другими органами власти, с внешними экспертами и с общественностью по «Стратегии деоккупации Крыма» будут проведены по факту доработки документа.
Известия 06:07
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Здоровье
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
Биотехнологическая компания Moderna заявила о завершении начальной стадии испытаний вакцины от коронавируса, антитела были выработаны у всех 45 добровольцев, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 11:45
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48