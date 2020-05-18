Сбербанк участвует в обсуждении поправок к законопроекту и официально предоставил свои предложения, заявил Бессонов. В частности, банк предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям малого и среднего бизнеса.

с чего всё началось

Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

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