Экономика
РБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
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с чего всё началось
Сбербанк участвует в обсуждении поправок к законопроекту и официально предоставил свои предложения, заявил Бессонов. В частности, банк предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям малого и среднего бизнеса.РБК08:37
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