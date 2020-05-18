Экономика

РБКРБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Сбербанк участвует в обсуждении поправок к законопроекту и официально предоставил свои предложения, заявил Бессонов. В частности, банк предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Сбербанк подготовил свои предложения по поправкам в законопроект, который разрешает односторонний отказ от аренды без штрафных санкций, ответил на вопрос РБК на телефонной конференции с журналистами вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
РБК08:37

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«РБК»: Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

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Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения арендных договоров

Коммерсантъ09:23
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Политика

Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане

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Общество

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Газета.Ru 09:01
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
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Происшествия

Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь

53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.
Lenta.ru 09:14
Политика

Мишустин назвал злоупотреблением расчет выплат медикам за рабочие часы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать доплаты медикам за борьбу с коронавирусом по отработанному ими времени.
РЕН ТВ 08:31
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Происшествия

Суд на Украине повторно арестовал российское судно из-за добычи песка

Судно SeaBreeze, которое принадлежит российской компании Trans Services Maritime, было арестовано 10 апреля того же года в Одессе якобы из-за незаконной добычи песка в районе Каркинитского залива Черного моря.
Известия 08:44
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Общество

Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах могут начать в июле

Минздрав РФ пока не давал разрешения на проведение испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах.
ТАСС 08:56
Общество

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Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

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Реальное время вчера в 10:19
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
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Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
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Происшествия

Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки

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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
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Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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Общество

В Москве приостанавливают работы по благоустройству

Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
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Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
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Общество

США вынудили TSMC прекратить поставки чипов для Huawei

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.
Вести.Ru 04:39
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Общество

Оксана Пушкина рассказала о лечении от коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, у которой подтвердился коронавирус, в Instagram рассказала о лечении.
Газета.Ru 09:57
Культура

Участники шоу «Танцы со звёздами» взлетают всё выше

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Происшествия

Отец обнаружил тело годовалого сына в пустой квартире в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, 28-летний житель подмосковной Коломны 16 мая обнаружил тело своего годовалого сына в пустой съемной квартире.
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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