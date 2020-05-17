Экономика
Моя Москва.онлайнСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Напомним, что редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. По мнению Бессонова, такие меры окажут негативное влияние на рынок торговой недвижимости.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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