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Моя Москва.онлайнСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Напомним, что редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. По мнению Бессонова, такие меры окажут негативное влияние на рынок торговой недвижимости.
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Сбербанк участвует в обсуждении поправок к законопроекту и официально предоставил свои предложения, заявил Бессонов. В частности, банк предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям малого и среднего бизнеса.РБК08:37
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