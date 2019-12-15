Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Диапазон ставок займов для заемщиков Сбербанк не называет – они будут зависеть от уровня риска. Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
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с чего всё началось

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.
Ведомостивчера в 16:04

Подробнее о событии

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

Ведомостивчера в 16:04

Россиянам предложат дать в долг бизнесменам

URA.Ruвчера в 18:37

Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Коммерсантъвчера в 21:51

Сбербанк предложил альтернативу депозитам

Накануне.Ruвчера в 19:19

Новый способ заработка предложил Сбербанк

Deita.ruвчера в 23:00

Обычные клиенты Сбербанка смогут давать займы малому бизнесу

АБНвчера в 23:27

«Ведомости»: клиенты Сбербанка смогут самостоятельно кредитовать малый бизнес

Будущее России. Национальные проекты01:30
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Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Шоу-бизнес

В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Wday.ru вчера в 23:45
Общество

Врач раскрыл пользу кратковременного голодания

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
РИА Новости вчера в 23:11
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 10 декабря в 19:02
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 13 декабря в 01:58
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Газета.Ru вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику подписчицы в Инстаграм

Известная телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику в комментариях в Инстаграме, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 01:55
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Политика

В США опубликован рейтинг самых могущественных стран

В списке "лучших" стран РФ поднялась на две позиции. Второе место в рейтинге "самых могущественных" стран мира заняла Российская Федерация.
Газета.Ru 01:46
Общество

Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 01:48
Космос

Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном

Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
РЕН ТВ 00:15
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Общество

«Росконтроль» назвал лучшие шпроты

Национальная служба новостей 00:40
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известия вчера в 20:07
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

Черноморский флот РФ взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец «Росс» ВМС США.
BFM.ru вчера в 11:23
Происшествия

AFP: число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до трех

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в воскресенье у берегов филиппинского острова Минданао.
ТАСС 00:33
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
3DNews 14 декабря в 08:36
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда вчера в 11:19
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
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