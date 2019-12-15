Экономика
ВедомостиСбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
Диапазон ставок займов для заемщиков Сбербанк не называет – они будут зависеть от уровня риска. Разместить деньги через «Сберкредо» может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет.
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с чего всё началось
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. С ее помощью физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.Ведомостивчера в 16:04
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«Ведомости»: клиенты Сбербанка смогут самостоятельно кредитовать малый бизнес
Будущее России. Национальные проекты01:30
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