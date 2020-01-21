Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

с чего всё началось

Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.

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