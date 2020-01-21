Общество
РИА НовостиСбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
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с чего всё началось
Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новости01:35
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Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
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На серверы китайской компании Huawei будет установлена российская операционная система «Ред ОС» на базе Linux.
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Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen
Британский Королевский монетный двор анонсировал выпуск серии монет, посвященной легендам мира музыки, которая стартует с группы Queen, сообщает пресс-служба предприятия.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как отметил официальный представитель Кремля, рассмотрение законопроекта о внесении конституционных поправок нельзя «откладывать в долгий ящик».
Здоровье
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса
Ранее глава специальной комиссии экспертов государственного комитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань заявил, что подтверждённые случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человека уже есть в Китае, также заражены 14 медиков.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Культура
На американском шоу выступит группа BTS
Южнокорейский бойбенд BTS выступит на американском шоу Джеймса Кордена.
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Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля-начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Здоровье
Студент-медик из Екатеринбурга изобрел аппарат, который спасет от рака. Его финансирует Игорь Алтушкин
Михаил Кульминский изобрел энтероскоп, который сделает исследование менее болезненным из-за уменьшения размеров аппарата.
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Общество
Роскосмос потратит 255 млн рублей на проверку расходов на «Восточном»
Проверка возможного завышения строительства первой очереди космодрома «Восточный» обойдётся Роскосмосу в 255 млн рублей.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Политика
МИД Польши выступил за диалог историков
«МИД Польши поддерживает постулат полного открытия российских архивов и проведение честного исторического диалога ученых», – заявили ТАСС в пресс-службе польского внешнеполитического ведомства.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом
Биатлон
Резцова считает исключение Малышко из сборной правильным шагом
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об исключении биатлониста Дмитрия Малышко из состава сборной России.