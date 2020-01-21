Общество
РИА НовостиСбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
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с чего всё началось
Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новости01:35
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Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как сообщало ИА REGNUM, проведение конституционной реформы в России президент страны Владимир Путин анонсировал в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января.
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В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.
Общество
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Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Финансист Уильям Браудер утверждает, что швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по его задержанию
Как утверждает Браудер, они уже покинули Швейцарию. Комментариев со стороны России пока не последовало.
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Армия и оружие
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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
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Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
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Теннис
Рублёв вышел во второй круг Australian Open
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Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.