Общество
РИА НовостиСбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва СБ ООН по Сирии
Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза для обсуждения доклада ОЗХО по инциденту с «химатакой» в сирийской Думе в 2018 году.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Культура
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Культура
Поклонники раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги
Писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят сериал «Игра престолов», подвергся критике со стороны поклонников.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Общество
Бизнес просит смягчить «антикартельные» законопроекты ФАС
Принятие пакета правительственных «антикартельных» законопроектов «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав и интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям», считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Общество
Глава Google предупредил об угрозах искусственного интеллекта
Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в своей колонке для Financial Times указал на необходимость оперативного регулирования технологии искусственного интеллекта на государственном уровне.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Теннис
Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open
Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
Футбол
В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Культура
Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино
Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
Космос
РКК «Энергия» предложила независимую от США систему полетов к Луне
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила проект прямого полета на Луну многоразового корабля без посадки на окололунной станции.
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Происшествия
В Петербурге девушку убило током у фонарного столба
В Невском районе Санкт-Петербурга девушку ударило электрическим током от оголенного провода у фонарного столба.
Экономика
Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности
Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
Политика