Общество
РИА НовостиСбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Кузнецов добавил, что отсутствие обязательных правил сегодня позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций.
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с чего всё началось
Сбербанк считает необходимым для борьбы с киберрисками внедрить для российских компаний единые обязательные правила реагирования на хакерские атаки и развивать обмен информацией о таких инцидентах между частными компаниями и органами власти, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новости01:35
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